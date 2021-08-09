События

13:56 09.08.2021

В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

1 мин читать
В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

Правительство Грузии возвращает масочный режим.

По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с ростом в последние недели случаев заражения COVID-19 правительством принято решение о повседневном ношении масок со вторника, 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются более пяти человек.

В распространенном Координационным советом сообщении говорится, что ранее было запрещено проведение поминок, свадеб и юбилеев в объектах общественного питания. За нарушение этого ограничения владелец объекта в первый раз будет оштрафован на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), а при выявлении второго подобного нарушения объект будет опечатан.

По решению правительства в Грузии с прошлого года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

По данным Минздрава за минувшие сутки в Грузии выявлено 2 тыс. 236 заражений, скончались 44 человека. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый проведенный тест на COVID-19 в течение последней недели дает положительный результат.

Теги: #маски #грузия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 08.08.2021
Украинские дипломаты призвали международное сообщество оказывать давление на РФ с целью вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

Украинские дипломаты призвали международное сообщество оказывать давление на РФ с целью вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

20:26 05.08.2021
Семья Патаркацишвили продала телекомпанию "Имеди" за $30 млн

Семья Патаркацишвили продала телекомпанию "Имеди" за $30 млн

20:52 03.08.2021
Президент Грузии Зурабишвили выразила несогласие с решением правящей партии выйти из соглашения с оппозицией

Президент Грузии Зурабишвили выразила несогласие с решением правящей партии выйти из соглашения с оппозицией

23:37 02.08.2021
ЕС и США названы основными экономическими партнерами Грузии, Украина на третьем месте

ЕС и США названы основными экономическими партнерами Грузии, Украина на третьем месте

19:09 02.08.2021
В Грузии интеграцию в ЕС поддерживают 83% граждан, в НАТО - 77%

В Грузии интеграцию в ЕС поддерживают 83% граждан, в НАТО - 77%

13:59 30.07.2021
Освобожденные в Грузии одесские яхтсмены вернулись в Украину - посольство

Освобожденные в Грузии одесские яхтсмены вернулись в Украину - посольство

12:37 28.07.2021
В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

07:51 28.07.2021
Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

Медики США рекомендовали носить маски в помещениях даже привитым от COVID-19

13:28 25.07.2021
В Грузии произошло землетрясение в 54 км от Тбилиси

В Грузии произошло землетрясение в 54 км от Тбилиси

12:21 23.07.2021
США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer

США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель посетит Киев 22 августа

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

За минувшие сутки российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала года в Украине от укусов змей пострадал 61 человек

Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке на территории Украины боевиков, которые перебрасываются в Беларусь

Завершено досудебное расследование по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве

Лукашенко – украинским спецслужбам: пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто в Киеве убил Шишова

Итальянская почта перехватила подозрительное письмо Папе Римскому

Служба автодорог в Полтавской области до конца 2021 г. установит на трассах региона 4 WIM-системы

Сытник надеется, что осенью Рада урегулирует процедуру назначения и увольнения директора НАБУ

Директор НАБУ обеспокоен паузой в конкурсе на руководителя САП

Меркель посетит Киев 22 августа

Дело по обвинению Чауса во взяточничестве вскоре будет направлено в суд, причастность спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется – директор НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА