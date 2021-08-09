Главная помощница губернатора Нью-Йорка уволилась на фоне скандала с домогательствами

Главная помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса Дероса уволилась на фоне ситуации вокруг скандала с обвинениями в адрес главы штата в сексуальных домогательствах, сообщают американские СМИ.

В своем заявлении Дероса отметила, что для нее было "большой гордостью служить жителям Нью-Йорка на протяжении последних 10 лет". При этом она отметила, что "последние два годы были эмоционально и психологически сложными".

"Я навсегда останусь благодарна возможности поработать с такими талантливыми и преданными своему делу коллегами в интересах нашего штата", - указала она.

В заявлении не упоминается расследование в отношении Куомо.

На прошлой неделе прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, в котором говорилось о том, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, в том числе своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и законы штата.

Куомо выступил с заявлением, в котором отрицал свою вину и говорил, что не собирается уходить в отставку.