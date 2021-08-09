Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли ЧФ и КФЛ.

Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и др.

Уточняется, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

"Учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника", - сказано в сообщении.