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21:37 08.08.2021

Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

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Талибы объявили о захвате центра провинции Тахар на северо-востоке Афганистана

Движение "Талибан" в воскресенье объявило о захвате города Талукана - центра провинции Тахар на северо-востоке страны.

"Поздно вечером столица провинции Тахар была захвачена со всеми ее объектами - резиденция губернатора, штаб полиции, разведывательный центр, тюрьма и все государственные учреждения", - сообщил в твиттер пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Официальные власти Афганистана и провинции пока не комментировали это заявление.

Ранее утром в воскресенье Муджахид сообщал о том, что талибы захватили центры провинций Сари-Пуль и Кундуз. Однако позже представители афганской армии заявили о проводимой спецназом операции по зачистке города Кундуза от боевиков.

Теги: #провинция #талибан #афганистан #тахар
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