Новый рекорд прививок COVID-19 за сутки - 170,6 тыс. человек

В Украине за минувшие сутки сделано рекордное количество прививок от COVID-19 - вакцинированы 170602 человека, сообщает Минздрав.

6 августа одну дозу получили 101550 человек полностью иммунизированы - 69052 человека, говорится в сообщении Минздрава.

В течение суток в стране работали: 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививки; 316 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4055090 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2353218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6408308 прививок.