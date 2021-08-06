Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

Председательствующая в ЕС Словения 18 августа организует встречу министров юстиции и внутренних дел ЕС, на которой будет обсуждаться проблема притока нелегальных мигрантов через Беларусь, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Словения, которая в настоящее время является страной-председателем ЕС, проведет встречу министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза 18 августа, чтобы обсудить ситуацию на границе Литвы (с Беларусью - ИФ) и приток нелегальных мигрантов через Беларусь", - пишет агентство.

По его данным, в письме, которое словенское председательство направило европейским дипломатам, отмечается, что происходящее на границе Литвы и Беларуси представляет собой "серьезную угрозу для безопасности" всего Евросоюза. Кроме того, словенская сторона считает, что Минск "использует нелегальную миграцию как своеобразное оружие" против соседних стран.

В этом году в Литву через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. После того, как Литва стала применять меры по выдворению мигрантов, их поток увеличился и через польскую границу.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией" "белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.