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12:34 06.08.2021

Израильские военные отвечают огнем на пуски ракет из Ливана по Израилю

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Израильские военные отвечают огнем на пуски ракет из Ливана по Израилю

Израильские военные после запуска ракет с территории Ливана приступили к ответным ударам по местам, откуда велся огонь, говорится в сообщении на странице Армии обороны Израиля в твиттере.

"В ответ на более чем десяток ракет, только что запущенных по Израилю из Ливана, мы в настоящий момент наносим удары по стартовым позициям (ракет, - "ИФ") в Ливане", - отмечается в сообщении.

"Мы не позволим, чтобы атаки на израильских граждан остались без ответа", - говорится в нем.

В свою очередь издание "Джерузалем пост" отмечает, что военные вели огонь из артиллерийских орудий.

Данные о пострадавших в результате ракетного обстрела пока не поступали.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 20 ракет выпущены по Израилю в пятницу из южных районов Ливана. Израильская армия сообщала в своем твиттер-аккаунте, что большинство ракет перехвачены системой ПВО.

Западные СМИ в свою очередь указывают, что ливанское движение "Хезболла" взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля близ границы с Ливаном.

Запуски ракет с территории Ливана в сторону Израиля начались в среду. Тогда в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем, были выпущены три ракеты. В ответ на это ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана.

Теги: #ливан #израиль
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