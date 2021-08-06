События

11:12 06.08.2021

В Киеве 7-13 августа пройдут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов теробороны

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В Киеве 7-13 августа пройдут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов теробороны

Учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева запланированы в Киеве с 7 по 13 августа, сообщается на сайте Шевченковской районной администрации Киева в пятницу.

Согласно сообщению, такое решение было принято главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Военнообязанные и резервисты в ходе сборов будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

"Во время учений с 10 по 12 августа будет организовано обучение с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - предупреждают в райадмимнистрации.

В сообщении также приводятся адреса шести площадок, где предусмотрено выполнение практических действий.

 

Теги: #тероборона #киев #резервисты #сборы #всу
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