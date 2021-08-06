События

10:51 06.08.2021

В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

1 мин читать
В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

В Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого начиная с 7 августа будут проводить вакцинацию от Covid-19 лицам, имеющим билет на самолет, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению МОЗ Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества провакцинированных. Здесь будут использовать вакцину "Pfizer" и "CoronaVac". В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", - сообщил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис в свою очередь заявил, что вакцинация должна охватить как можно большее количество населения области.

"Это очень серьезный вопрос, поскольку пандемия продолжает развиваться, и никто не может предсказать ее следующие этапы. Мы уже видим результаты вакцинации: незначительное количество новых случаев, минимальное количество госпитализированных. Количество вакцинированного населения растет с каждым днем. Пандемия - это тяжелое испытание для всех, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее преодоления", - подчеркнул он.

Всего во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа в области вакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации населения.

Теги: #львов #вакцинация #аєропорт #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:59 06.08.2021
ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

ГАРТ вводит "знак безопасности" для отелей в Украине, персонал которых полностью вакцинирован

09:29 06.08.2021
Moderna заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% спустя полгода после прививки

Moderna заявила об эффективности своей вакцины от COVID-19 в 93% спустя полгода после прививки

08:35 06.08.2021
В Украине за сутки сделали более 167 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

В Украине за сутки сделали более 167 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

08:18 06.08.2021
В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

04:47 06.08.2021
Власти Италии с сентября расширяют спектр действия сертификатов о вакцинации от COVID-19

Власти Италии с сентября расширяют спектр действия сертификатов о вакцинации от COVID-19

20:45 05.08.2021
Конституционный совет Франции одобрил законопроект о "санитарных пропусках"

Конституционный совет Франции одобрил законопроект о "санитарных пропусках"

14:26 05.08.2021
Более 2,3 тыс. организованных коллективов в Украине вакцинировались от COVID-19

Более 2,3 тыс. организованных коллективов в Украине вакцинировались от COVID-19

10:39 05.08.2021
В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

09:25 05.08.2021
В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

08:22 05.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 052 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 542 человека, 25 летальных случая

В Украине за сутки зафиксировано 1 052 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 542 человека, 25 летальных случая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксирован 1 081 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 478 человек, 16 летальных случаев – Минздрав

Из-за непогоды обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях Украины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО: Нельзя оценивать однозначно, бывают вынужденные меры

Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от президента РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала участницу ИГ в Киеве, которую искал Интерпол

Нацполиция ликвидировала ОПГ, похищавщую нефтепродукты из трубопроводов в трех областях Украины

Полиция и СБУ разоблачили граждан Украины, которые наладили схему оздоровления боевиков НВФ и военнослужащих РФ в Крыму

Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

В западных областях Украины ожидается подъем уровня воды в реках – ГСЧС

Китай запустил на орбиту телекоммуникационный спутник

Авиация ГСЧС Украины за сутки осуществила 9 сбросов воды при тушении масштабных лесных пожаров в Турции

США сожалеют в связи с невозможностью ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

Из-за непогоды обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях Украины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА