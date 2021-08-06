В аэропорту Львова в субботу откроется центр вакцинации от Covid-19 – ОГА

В Международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого начиная с 7 августа будут проводить вакцинацию от Covid-19 лицам, имеющим билет на самолет, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению МОЗ Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества провакцинированных. Здесь будут использовать вакцину "Pfizer" и "CoronaVac". В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", - сообщил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис в свою очередь заявил, что вакцинация должна охватить как можно большее количество населения области.

"Это очень серьезный вопрос, поскольку пандемия продолжает развиваться, и никто не может предсказать ее следующие этапы. Мы уже видим результаты вакцинации: незначительное количество новых случаев, минимальное количество госпитализированных. Количество вакцинированного населения растет с каждым днем. Пандемия - это тяжелое испытание для всех, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее преодоления", - подчеркнул он.

Всего во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения. По состоянию на 5 августа в области вакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации населения.