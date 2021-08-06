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08:09 06.08.2021

Из-за непогоды обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях Украины

Состоянием на утро пятницы вследствие непогоды без электроэнергии остались 440 населенных пунктов в восьми областях Украины. На территории западных областей спасатели ликвидировали последствия 155 поваленных деревьев, а также откачивали воду из подвальных помещений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая - 206, Киевская - 63, Тернопольская - 42, Черновицкая - 39, Львовская - 36, Винницкая - 29 Житомирская - 23 и Кировоградская - 2)", – сообщается на сайте ведомства утром в пятницу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем сообщается, что на протяжении 5 - 6 августа на территории гг. Борщев, Залещики, сел Бильче - Золотое, Мушкатовка (Тернопольская обл.) было частично подтоплено 2 жилых дома, 8 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий и 1 насосная станция (вследствие чего временно приостановлена подача воды в г.Борщев, около 7 тыс. населения), в г.Зборов и с.Малиновка Тернопольского района разрезано и убрано 5 поваленных деревьев. Жертв и пострадавших нет. Откачано 365 куб. м воды.

В г.Хмельницкий (Хмельницкая обл.) было подтоплено 5 подвальных помещений, в Каменец - Подольском районе частично повреждены 4 кровли (пристройка к клубу, 2 жилых домов, недействующего детского учебного заведения, южной башни крепости), разрезано и убрано 81 поваленное дерево. Жертв и пострадавших нет. Откачано 2 тыс. 590 куб. м воды.

В Тульчинском районе (Винницкая обл.) были подтоплены 1 подвальное помещение, в Винницком, Жмеринском, Тульчинском, Хмельницком, Гайсинском и Могилев - Подольском районах разрезано и убрано 61 поваленное дерево. Жертв и пострадавших нет. Откачано 10 куб. м воды.

На территории Черновицкой области было разрезано и убрано 8 поваленных деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Теги: #электроснабжение #непогода
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