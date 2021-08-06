Минветеранов объявило конкурс на лучший эскиз символа ко Дню памяти защитников Украины
Министерство по делам ветеранов объявило конкурс на лучший эскиз символа ко Дню памяти защитников Украины.
"Эскиз символа, который будет признан победителем, в дальнейшем будет использоваться в визуальной коммуникации (полиграфическая продукция, наружная реклама, видеоматериалы, нагрудные знаки, монеты, почтовые марки и т.п.) ко Дню памяти защитников Украины на уровне государства", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что для участия в конкурсе физические и юридические лица независимо от форм собственности с 10 августа 2021 года по 7 сентября 2021года должны подать в Минветеранов заявку на участие.
Один участник может представить на конкурс несколько проектов, но не более трех.
День памяти защитников Украины отмечают 29 августа, начиная с 2020 года.