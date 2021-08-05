События

19:00 05.08.2021

Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

1 мин читать
Около пяти тысяч хасидов уже прибыли в Умань – СМИ

Около пяти тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань Черкасской области для празднования нового года по иудейскому календарю (Рош ха-Шана), которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября, сообщает черкасское издание "Викка".

"В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по предупреждению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани", - говорится в сообщении.

По данным издания, начальник управления Государственной миграционной службы в Черкасской области Иван Шапран посетил Умань с рабочим визитом и скоординировал с сотрудниками Уманского отдела учреждения дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства.

Граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом поездок, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.

 

Теги: #хасиды #умань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 23.05.2021
Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

Ранивший двух хасидов в Умани оказался гражданином Израиля, он задержан

21:40 22.05.2021
В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

В Умани неизвестный ранил двух хасидов, раненные госпитализированы

13:09 05.05.2021
Земли Уманского аэродрома возвращены в актив государства – Минагропрод

Земли Уманского аэродрома возвращены в актив государства – Минагропрод

13:58 10.01.2021
Полиция Умани открыла дело из-за повреждения мемориальной стены воинам АТО

Полиция Умани открыла дело из-за повреждения мемориальной стены воинам АТО

09:27 20.11.2020
Правоохранители задержали жителя Умани, который пытался убить свою бабушку

Правоохранители задержали жителя Умани, который пытался убить свою бабушку

18:21 19.10.2020
Нападавшие на подростков-хасидов в Умани должны быть привлечены к ответственности - глава МИД

Нападавшие на подростков-хасидов в Умани должны быть привлечены к ответственности - глава МИД

10:17 09.10.2020
У мэра Умани подтвержден COVID-19

У мэра Умани подтвержден COVID-19

10:25 06.10.2020
Мэр Умани госпитализирован с двухсторонней пневмонией

Мэр Умани госпитализирован с двухсторонней пневмонией

11:55 01.10.2020
Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

11:49 01.10.2020
Уманская ТИК после решения ЦИК зарегистрировала действующего мэра кандидатом на этот пост

Уманская ТИК после решения ЦИК зарегистрировала действующего мэра кандидатом на этот пост

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию на Донбассе

Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная - Зеленский

Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии

В Житомирской области "черные копатели" добывали тротил из авиабомб времен Второй мировой

ПОСЛЕДНЕЕ

Злочевский переоформил контроль над своими газодобывающими активами на дочерей

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в июле сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Зеленский понимает, что на временно оккупированных территориях будет опасно отмечать День независимости Украины

Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию на Донбассе

Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная - Зеленский

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки председателю Харьковского облсовета

По Запорожским мостам можно будет проехать с левого на правый берег уже в этом году - замглавы ОП

В Малайзии впервые за время пандемии выявили за сутки более 20 тыс. случаев COVID-19

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен местный житель

Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА