ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки председателю Харьковского облсовета

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство старшего детектива НАБУ об избрании меры пресечения председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды ( ч. 4 ст. 368 УК Украины).

"Ходатайство детектива о применении меры пресечения удовлетворить частично. Избрать подозреваемому Товмасяну Артуру Эдмаровичу... меру пресечения в виде залога 1320 размеров прожиточного минимума для работоспособных лиц, что составляет 2 млн 996 тыс. 400 грн", - говорится в резолютивной части определения, оглашенной следственной судьей в четверг вечером.

В документе также указано, что подозреваемый должен сдать загранпаспорт и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Обвинение ходатайствовало о мере пресечения в виде залога в сумме 3 млн 999 тыс. 99 грн и указывало на ряд рисков (подозреваемый может попытаться скрыть улики, влиять на свидетелей и т.д). Товмасян и его адвокат против удовлетворения ходатайства возражали. В частности, адвокат утверждал, что подозрение его подзащитному является необоснованным, риски отсутствуют, а сумма залога - "непомерная" и просил избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Сам Товмасян подчеркнул, что не признает своей вины.

"Я своей вины не признаю. Я знаю точно, я этих денег не брал. И те вещи, которые говорил прокурор, что передавались денежные средства мне, какие-то спиртные напитки, - это полностью не соответствует действительности", - сказал Товмасян.

В четверг была оглашена только резолютивная часть определения суда. Полный текст документа будет оглашен 9 августа. На решение может быть подана апелляция.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали зампредседателя Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан и глава облсовета Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно.

26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили Товмасяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

На внеочередном заседании фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете было принято решение об исключении Товмасяна и инициировании проведения внеочередной сессии.