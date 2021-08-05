Венедиктова анонсировала рассекречивание результатов расследования Иловайской трагедии

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что прокуратура делает шаги, направленные на обеспечение достаточного уровня публичности и открытости результатов расследования Иловайской трагедии, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений", - сказала Венедиктова.

По ее словам, сейчас ведется работа над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генерального прокурора, где появился отдельный раздел, посвященный событиям под Иловайском. "Каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", - резюмировала Венедиктова.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года под Иловайском Донецкой области российские немники и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил РФ окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения украинских военных, которые после достижения представителями армий двух стран соответствующей договоренности выходили из окруженного города по т.н. "зеленому коридору".

Во время этих событий, по информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, еще около восьми десятков считаются пропавшими без вести. Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли потери в вооружении и военной технике на сумму почти 300 млн грн.

Летом 2019 года газета The Guardian сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии РФ в боях под Иловайском в Украине в 2014 году. По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.