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15:49 05.08.2021

Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в "Охматдет" в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации

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Нацполиция вертолетом транспортировала младенца из Ривного в "Охматдет" в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации

Национальная полиция Украины в четвер транспортировала вертолетом шестимесячного мальчика из Ривненской областной детской больницы в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" (Киев), сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, у младенца выявили сепсис и двустороннюю бактериальную деструкцию легких. Его будут лечить в "Охматдете" специалисты по респираторной поддержке и лечению иммунодефицитов.

В рамках проекта по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи оказывают больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, а также с тяжелыми травматическими повреждениями.

Экспериментальный проект предусматривает перевозку сложных пациентов из 14 областных центров Украины.

Теги: #охматдет #транспортировка #ребенок
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