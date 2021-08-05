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14:31 05.08.2021

СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области

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СБУ ликвидировала группировку, которая облагала "данью" бизнесменов в Харьковской области

Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку в Харьковской области, в которую входили около 50 человек, в том числе действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий, сообщает пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера", - говорится в сообщении СБУ.

По информации СБУ, размер "прибыли" группировки составлял более 1 млн грн ежемесячно.

"В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань" (в частности поджигали автомобили)", - говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве подчеркивают, что группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти. "СБУ задокументировала, что преступной деятельности группировки способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета", - отмечается в сообщении.

В спецслужбе уточняют, что в ходе обысков у злоумышленников изъяты крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ст.189 (вымогательство), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса.

"Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении", - информируют в СБУ.

В свою очередь Офис генерального прокурора отмечает, что задержаны семеро участников группировки, в том числе организатор, подозреваемых в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, а также создании преступной организации и участии в ней (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст . 255 УК Украины).

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По информации Офиса генпрокурора, преступная организация разоблачена прокурорами совместно с сотрудниками Главного следственного управления и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Как сообщалось, в Харьковской области в четверг проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются члены Национального корпуса.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

Теги: #сбу #группировка #харьковская_область
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