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11:56 05.08.2021

На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса – СБУ

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На Харьковщине проводятся обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса – СБУ

В Харьковской области в четверг, 5 августа, проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Глава Харьковского областного отделения Нацкорпуса Константин Немичев на телефонные звонки не отвечает.

Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

"По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались достойниками из "азовского движения", обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы... На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили"-Величко", - говорится в сообщении.

Теги: #обыск #нацкорпус #харьков
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