В Индии стартовали учения с участием первого построенного в стране авианосца "Викрант"

Индийские военные приступили к морским учениям, в которых принимает участие авианосец "Викрант" - первый корабль подобного класса, построенный в Индии, сообщило в четверг издание Times of India.

В ВМС Индии назвали выход авианосца на учения "историческим днем гордости" и подчеркнули, что Индия присоединилась к клубу держав в составе США, РФ, КНР, Франции и Великобритании, способных самостоятельно проектировать, строить и вводить в состав Вооруженных сил авианосцы.

По данным Times of India, корабль длиной 262 м и шириной 62 м может двигаться со скоростью 33 км/ч и выполнять миссии протяженностью более 13,8 тыс. км. Авианосец на 76% построен из деталей домашнего производства, экипаж составляет около 1,7 тыс. человек.

Однако полностью авианосец войдет в строй примерно к середине 2023 года, когда будут проведены испытания истребителей МиГ-29, вертолетов MH-60R и легких вертолетов местного производства, которые в ходе маневров будут стартовать с палубы авианосца.

Западные СМИ отмечают, что в понедельник ВМС Индии сообщили об отправке группы из четырех кораблей в Юго-Восточную Азию, Южно-Китайское море и в западную часть Тихого океана на двухмесячную миссию для учений с участием США, Японии, Австралии, Вьетнама, Филиппин и Индонезии. Также в этом году Индия проводила учения с Францией, а в июле в Бенгальском заливе - с авианосной ударной группой ВМС Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Индия также состоит в Четырехстороннем диалоге по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - Quad) с участием также США, Японии и Австралии, который многими наблюдателями считается структурой для противодействия Китаю.