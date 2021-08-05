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11:06 05.08.2021

Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

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Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

Необходимо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности, подобно "Большому сталинскому террору", никогда не повторились, заявил советник посольства США в Украине по вопросам прав человека Патрик Кнапп.

"5 августа мы вспоминаем жертв "Большого сталинского террора", который начался в этот день в 1937 году с принятием постановления Политбюро "Об антисоветских элементах", - сказал Кнапп в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в четверг.

По его словам, в период с 1937 по 1938 годы более миллиона людей были арестованы, отправлены в ГУЛАГи, подвергнуты пыткам или убиты сталинским режимом.

"Чтя память жертв жестокого коммунистического режима, мы должны сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности никогда не повторились", - подчеркнул Кнапп.

 

Теги: #сталин #сша #террор #украина
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