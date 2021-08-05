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10:30 05.08.2021

Китай усиливает борьбу с COVID-19

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Китай усиливает борьбу с COVID-19

Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань признала, что ситуация с COVID-19 еще не взята властями под контроль, сообщает издание South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга.

"В разных районах страны - многочисленные очаги болезни, и развитие ситуации остается неопределенным", - сказала она в Пекине.

"Все местные власти должны отдать приоритет предотвращению и контролю над пандемией и гарантировать, что административно-командная система может поддерживать круглосуточную работу", - подчеркнула вие-премьер.

Отметив, что бдительность нельзя ослаблять "ни на секунду", она подчеркнула необходимость усиления мер безопасности в аэропортах и портах, в пунктах пограничного контроля. При этом она высказалась за наказание должностных лиц, не справившихся с задачей.

Сунь Чуньлань добавила, что в КНР будет проведена общенациональная инспекция больниц с целью проверки стабильности системы здравоохранения.

South China Morning Post напоминает, что вспышка COVID-19, начавшаяся три недели назад с аэропорта Нанкина, распространилась на 17 провинций страны - выявлены более 400 случаев инфицирования. В Национальной комиссии здравоохранения КНР накануне сообщили, что 144 района страны классифицированы как зоны среднего и высокого риска.

Города в разных регионах КНР проводят массовое тестирование жителей и вводят локдауны. Так, в Нанкине во вторник завершили четвертый этап сдачи анализов, диагностированы семь случаев коронавируса. Выздоровевшие пациенты теперь обязаны провести 28 дней в карантине - 14 в специальных медицинских учреждениях и 14 дома. Причем, чтобы выйти из дома, им нужно получить разрешение от местного сообщества. Но даже в таком случае переболевшим нельзя присоединяться к группам людям или посещать закрытые помещения. Всего с 20 июля в Нанкине подтвердили 223 случая COVID-19.

Тем временем, власти Китая в среду объявили об усилении ограничений на выезд из страны и въезд в связи с ростом темпов распространения коронавируса. Лица, которым нужно выехать за рубеж для работы или учебы, получат паспорта лишь после соответствующей проверки. Власти также усилят борьбу с нелегальной миграцией - в сотрудничестве с соседними странами: так, указывает газета, случаи коронавируса в провинции Юньнань связали с незаконным пересечением границы лицами из Мьянмы.

Усиливается контроль в аэропортах и портах: лица, обслуживающие рейсы из-за границы, должны сдавать тесты на коронавирус через день, остальные работники - дважды в неделю. Больше тестов будет и у работников наземных пограничных пунктов и портов.

Введен контроль за поездками в Пекин: приостановлена продажа железнодорожных билетов в столицу лицам из районов со средней и высокой эпидемиологической опасностью.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Китае с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 93,3 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались, а почти 87,5 тыс. пациентов переболели и выздоровели.

Теги: #covid_19 #китай
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