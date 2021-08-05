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10:08 05.08.2021

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким четвертого премьер-министра Украины Евгения Марчука, который скончался на 81-м году жизни.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Как сообщалось, экс-премьер-министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни.

Марчуку было 80 лет. Генерал армии Украины. Он был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994-го. С марта 1995-го по май 1996 года Марчук возглавлял Кабинет министров Украины, а с июня 2003-го по сентябрь 2004 года был министром обороны.

С ноября 2018 года по май 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

 

Теги: #марчук #зеленский #соболезнование #смерть
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Интерфакс-Украина
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