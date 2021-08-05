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00:47 05.08.2021

В Турции из-за природных пожаров эвакуировали персонал ТЭЦ

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В Турции из-за природных пожаров эвакуировали персонал ТЭЦ

Природный пожар, вплотную приблизившийся к тепловой электростанции в турецкой провинции Мугла, вынудил власти эвакуировать с этого объекта всех работников, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Огонь, распространению которого способствуют сильные порывы ветра, достиг проволочного заграждения вокруг объекта. С территории электростанции вывезены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Пожары в ряде провинций Турции полыхают уже седьмой день подряд. Они опустошили леса и сельскохозяйственные угодья, а также населенные районы на средиземноморском и эгейском побережьях.

Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132 - удалось взять под контроль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее этим летом призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.

Теги: #эвакуация #турция #электростанция
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