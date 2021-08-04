Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА

Российские наемники с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток, 4 августа, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы. У Пивденного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении в Facebook.

Также в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в штабе ООС.