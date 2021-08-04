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16:56 04.08.2021

Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест

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Суд изменил меру пресечения Юлии Кузьменко на ночной домашний арест

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом на ночной домашний арест с 23.00 до 6.00.

"Ходатайство адвоката… об изменении меры пресечения (Кузьменко – ИФ) удовлетворить частично, изменив круглосуточный домащний арест с использованием электронного контроля на домашний арест… - с 23.00 до 6.00…", - говорится в определении суда, оглашенном на заседании в среду.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

 

Теги: #кузьменко #мера_пресечения #дело_шеремета
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