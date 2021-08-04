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12:53 04.08.2021

Одобрение деятельности Зеленского в Украине снизилось до 29%, досрочных выборов хотели бы 43% - опрос КМИС

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Одобрение деятельности Зеленского в Украине снизилось до 29%, досрочных выборов хотели бы 43% - опрос КМИС

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряют 29,3% украинцев, тогда как не одобряют 56,1%, свидетельствуют результаты всеукраинского исследования общественного мнения, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) с 24 июля по 1 августа.

При этом в КМИС отмечают снижение уровня поддержки деятельности действующего главы государства: в июне 2021 года о поддержке действий Зеленского заявляли 34,1% респондентов, не поддерживали его 52,7%.

Согласно результатам исследования, проведение досрочных президентских выборов поддерживают несколько меньше украинцев, чем не поддерживают (43,2% против 46%).

При этом респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов (48,7% против 38,3% тех, кто не поддерживает).

Опросы общественного мнения провозился методом личного интервью 2028 респондентов старше 18 лет, проживающих в 105 населенных пунктах всех подконтрольных регионов Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50% и 1,5% - для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #зеленский #опрос
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