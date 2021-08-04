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05:53 04.08.2021

Зданию "Цветы Украины" предоставили охранный статус

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Зданию "Цветы Украины" предоставили охранный статус

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" получил статус выявленного объекта культурного наследия, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Своим приказом департамент охраны культурного наследия внес здание« Цветы Украины »в Перечень объектов культурного наследия Киева", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя КГГА Владимира Прокопова.

По его словам, копия этого приказа была также направлена в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

"В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, «Цветы Украины» теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия", - отметил Прокопов.

По слова Прокопова, согласно закону "Об охране культурного наследия", любые работы на вновь выявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектных документации.

 

Теги: #цветочный #украина #статус #павильон
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