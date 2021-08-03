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18:14 03.08.2021

МИД Украины делает все возможное для оказания помощи мужу белорусской спортсменки Тимановской – Кулеба

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МИД Украины делает все возможное для оказания помощи мужу белорусской спортсменки Тимановской – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины связалось с мужем белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая подверглась преследованиям со стороны белорусских властей, для оказания ему необходимой помощи, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, которая подверглась преследованиям. Оказываем необходимую помощь на время пребывания в Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, даже несмотря на шокирующие новости. Желаю им с женой успешно пройти все испытания", - заявил Кулеба в твиттере во вторник.

Как сообщалось, Кристина Тимановская ранее распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Беларуси, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, она была доставлена представителями белорусской делегации в аэропорт японской столицы для отправки на родину, однако там обратилась за защитой к полиции.

Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой".

Японская пресса сообщила в понедельник, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио. "Представитель команды Беларуси вошла в посольство Польши в городе. Она запросила политическое убежище", - говорилось в бегущей строке японского телевидения, в то время как в кадре была крупным планом показана Тимановская.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

 

Теги: #кулеба #преследования #тимановская #мид
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