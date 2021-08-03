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14:06 03.08.2021

Зеленский подписал закон об усилении социальных гарантий для людей с инвалидностью

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Зеленский подписал закон об усилении социальных гарантий для людей с инвалидностью

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (1664-ІХ), который Верховная Рада приняла 15 июля.

Как сообщает пресс-служба главы государства во вторник, этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

"В частности, согласно закону, такие люди и лица, их сопровождающие, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I-ой группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

"Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используемых Фондом социальной защиты инвалидов", - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: #соцгарантии #закон #инвалидность
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