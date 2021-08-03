В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки теплый атлантический воздух охватит почти всю территорию Украины, в большинстве областей преимущественно без осадков, но днем атмосферный фронт с Центральной Европы принесет в западную часть страны кратковременные дожди с грозами, кое-где с градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду ночью, 4 июля, в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер на Правобережье южный, на остальной территории - северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-23°; днем 23-28°, на юге и востоке местами до 31°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 августа самая высокая температура днем (+37,7°) была в 2010 году, самая низкая ночью (+8,5°) в 1907 году.

В четверг, 5 августа, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный , 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, днём 23-28°; на юге и востоке ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве в четверг местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Утром 3 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-29°, возле Приморского - 20°, в Днепре вблизи Киева - 24°.