Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио

Тесты еще 18 человек, связанных с Олимпийскими Играми в Токио, показали положительный результат на COVID-19, сообщают местные СМИ.

По их данным, один из зараженных - пловец из Греции, 10 -подрядчики, пятеро-должностные лица, связанные с Играми, один-волонтер, а также сотрудник СМИ.

Отмечается, что из 18 человек - 12 граждане Японии.

Таким образом общее число заболевших с начала июля среди лиц, связанных с Олимпиадой, достигло 294.

Всего, по данным олимпийского и паралимпийского оргкомитета, по состоянию на воскресенье в Японию для участия в Играх прибыло 41 тыс. 997 человек из-за рубежа.

Между тем, японские власти заявили, что страна сосредоточится на госпитализации пациентов с тяжелым течением COVID-19, все остальные будут лечиться дома.

При этом премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что правительство обеспечит, чтобы люди, изолированные дома, могли быть госпитализированы в случае необходимости.

Ежедневно по всей стране регистрируется более 10 тыс. новых случаев заражения. В субботу в Токио был зафиксирован рекордный показатель - 4 тыс.58.