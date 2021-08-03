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02:44 03.08.2021

Жителю Харьковской области, вымогавшему у бывшей сожительницы $15 тыс. несуществующего долга, грозит до 7 лет тюрьмы

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Жителю Харьковской области, вымогавшему у бывшей сожительницы $15 тыс. несуществующего долга, грозит до 7 лет тюрьмы

Киевский райсуд избрал меру пресечения 42-летнему мужчине, подозреваемому в вымогательстве, совмещенном с угрозой убийства и применением физического насилия в отношении бывшей сожительницы и ее близких родственников.

"Киевским районным судом Харькова подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного расследования, начиная с 12 июля подозреваемый систематически посылал смски и звонил своей бывшей сожительнице, требуя отдать ему несуществующий долг - $15 тыс. 19 июля он прислал в салон красоты, где работает женщина, похоронный букет цветов с запиской о том, что если она не выполнит требование и не передаст ему деньги, мужчина убьет ее и применит физическое насилие к ее близким родственникам. Опасаясь угроз, потерпевшая согласилась передать часть суммы. 30 июля 2021 года женщина передала мужчине $8 тыс., после чего его задержали правоохранители.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Теги: #вымагательство #харьковская
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