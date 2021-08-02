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21:38 02.08.2021

Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили возможные санкции против Беларуси из-за мигрантов

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Главы МИД Эстонии и Литвы обсудили возможные санкции против Беларуси из-за мигрантов

Министры иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) и Литвы Габриэлиус Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis) обсудили возможные ограничительные меры против Беларуси в связи с миграционным давлением.

"Сегодня министр иностранных дел Ева-Мария Лиймец обсудила с министром иностранных дел Литвы миграционное давление, которое Беларусь оказывает на Литву, и рассказала о возможных санкциях против организаторов торговли людьми. Кроме того, министр иностранных дел обсудила ситуацию и дальнейшие действия с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон (Ylva Johansson)", - сообщила в понедельник пресс-служба МИД Эстонии.

По мнению Лийметс, "сейчас самое главное - остановить поток мигрантов, прибывающих в Литву без законных оснований и работать вместе на всех уровнях, чтобы улучшить их возвращение". "Страны происхождения нелегальной миграции должны быть осведомлены о том, что их граждане подвергаются политической эксплуатации. Несомненно, в интересах всех сторон ограничить нынешнюю ситуацию", - сказала она.

Лийметс призвала "положить конец использованию миграционного давления и торговли людьми в качестве политического инструмента, а также циничной и часто нарушающей права человека эксплуатации простых людей".

По словам главы внешнеполитического ведомства Эстонии, давление со стороны Беларуси на внешнюю границу Евросоюза недопустимо.

"Мы солидарны с Литвой, и наша позиция заключается в том, что Европа должна делать больше вместе, чтобы помочь защитить внешние границы Европейского Союза. Европейский Союз также должен использовать все меры против виновных в торговле людьми, которые помогли бы разрешить ситуацию, включая обсуждение возможности санкций", - сказала Лийметс.

Министр иностранных дел Эстонии также планирует в ближайшее время обсудить ситуацию на литовской границе с министрами иностранных дел Финляндии, Турции и Ирака.

 

Теги: #санкции #эстония #литва #беларусь
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