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18:59 02.08.2021

В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов – активисты

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В Киеве исчез глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов – активисты

Глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов исчез во время пробежки в понедельник Киеве, сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся", - говорится в сообщении организации.

В нем отмечается, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей" (звонок, который сбрасывают сразу же после ответа на него), однако сейчас связаться с ним невозможно.

"Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", - подчеркивают активисты.

Они добавляют, что правоохранители уже начали поиски Виталия, на место исчезновения уже выехал кинолог.

ї

Теги: #киев #исчезновение #активист #беларусь
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