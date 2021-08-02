Вакцинированные от COVID-19 жители Днепра смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и кинотеатрами

Для популяризации вакцинации от коронавируса в Днепре, городская власть обеспечит бесплатный проезд в общественном наземном электротранспорте и метрополитене для горожан, полностью прошедших курс иммунизации и получивших 2 дозы вакцины, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро", - написал Филатов в Фейсбуке в понедельник.

Он также отметил, что для того, чтобы не потерять работу, все невакцинированные сотрудники коммунальных предприятий и городского совета вынуждены будут регулярно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Теперь все мои подчинённые обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", - подчеркнул мэр Днепра.

К сообщению он прикрепил свое распоряжение, в котором обязал Департамент транспорта Днепровского горсовета разработать специальные проездные для полностью вакцинированных жителей города.

Кроме того, согласно распоряжению, городские власти должны разработать механизм взаимодействия с кинотеатрами, который позволит посещать вакцинированным горожанам сеансы кино либо бесплатно, либо со скидкой, либо же без необходимости соблюдения масочного режима

"В качестве плюшек будем ходить в кино бесплатно", - подчеркнул Филатов.