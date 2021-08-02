Скончался один из подростков, сбитых пьяным водителем в Вильче Харьковской области

Один из двух подростков, сбитых пьяным 65-летним водителем в пгт Вильча Харьковской области вечером 27 июля, скончался в больнице, в связи с чем уголовное производство по факту ДТП переквалифицировано, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Мальчик умер в больнице. Об этом сообщили его родители. 2 августа состав преступления переквалифицирован с ч.2 на ч.3 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, приведшие к гибели человека) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 27 июля в пгт Вильча Харьковской области 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил двух подростков (14 и 15 лет), которые шли по обочине дороги, и скрылся с места ДТП. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль за пределами поселка в посадке. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Киевский райсуд Харькова избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.