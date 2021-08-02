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13:29 02.08.2021

Министр Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь во время мероприятий по случаю Дня независимости

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Министр Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь во время мероприятий по случаю Дня независимости

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости.

"Что мы просим сделать украинцев во время празднования – воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19", - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в понедельник в Киеве.

Кроме того, министр призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Он также заявил о необходимости придерживается всех противоэпидемиологических правил: дистанция, ношение масок, гигиена рук.

"Не употребляйте алкогольные напитки. Алкоголь – зло сам по себе. Но большое количество алкоголя - это пренебрежение в дальнейшем четких прописанных противоэпидемиологических норм. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", - подчеркнул Ляшко.

Теги: #ляшко #алкоголь #независимость
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