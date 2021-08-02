Правопорядок в День независимости Украины будут обеспечивать свыше 2 тыс. нарядов полиции - Монастырский

Правопорядок во время мероприятий в честь Дня независимости Украины будут обеспечивать свыше 2 тыс. нарядов полиции по всей стране, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"С 16 августа по всей Украине будут нести дежурство свыше 2 тыс. нарядов полиции. Только в Киеве в дни празднования будут задействованы более 10 тыс. полицейских и нацгвардейцев, которые будут наблюдать и обеспечивать безопасность. С 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы", - сказал Монастырский во время Форума "Украина 30. Имидж Украины".

Он также отметил, что МВД на базе Национальной полиции развернет межведомственный ситуационный центр, который в режиме 24/7 будет обеспечивать координацию безопасности с привлечением сил Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии.

Кроме того, будут задействованы подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, и дополнительные оперативно-следственные группы, авиационные силы и силы водной полиции, а также проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предотвращение незаконного распространения оружия, боеприпасов и взрывных веществ.

По словам Монастырского, рядом со всеми локациями празднования будут размещены пожарно-спасательная и специальная техника, а также будут дежурить отряды спасателей.

Одной из новаций обеспечения безопасности станет применение подразделениями киберполиции алгоритма реагирования на киберугрозы в режиме 24/7 с целью оперативного прикрытия украинского кибер-сегмента.

"Ко всем этим мероприятиям наши граждане должны с пониманием отнестись. Меры безопасности к празднику, которые будут беспрецедентными", - подытожил он.