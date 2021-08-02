События

13:20 02.08.2021

Правопорядок в День независимости Украины будут обеспечивать свыше 2 тыс. нарядов полиции - Монастырский

2 мин читать
Правопорядок в День независимости Украины будут обеспечивать свыше 2 тыс. нарядов полиции - Монастырский

Правопорядок во время мероприятий в честь Дня независимости Украины будут обеспечивать свыше 2 тыс. нарядов полиции по всей стране, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"С 16 августа по всей Украине будут нести дежурство свыше 2 тыс. нарядов полиции. Только в Киеве в дни празднования будут задействованы более 10 тыс. полицейских и нацгвардейцев, которые будут наблюдать и обеспечивать безопасность. С 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы", - сказал Монастырский во время Форума "Украина 30. Имидж Украины".

Он также отметил, что МВД на базе Национальной полиции развернет межведомственный ситуационный центр, который в режиме 24/7 будет обеспечивать координацию безопасности с привлечением сил Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы и Национальной гвардии.

Кроме того, будут задействованы подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, и дополнительные оперативно-следственные группы, авиационные силы и силы водной полиции, а также проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предотвращение незаконного распространения оружия, боеприпасов и взрывных веществ.

По словам Монастырского, рядом со всеми локациями празднования будут размещены пожарно-спасательная и специальная техника, а также будут дежурить отряды спасателей.

Одной из новаций обеспечения безопасности станет применение подразделениями киберполиции алгоритма реагирования на киберугрозы в режиме 24/7 с целью оперативного прикрытия украинского кибер-сегмента.

"Ко всем этим мероприятиям наши граждане должны с пониманием отнестись. Меры безопасности к празднику, которые будут беспрецедентными", - подытожил он.

 

Теги: #правопорядок #независимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 02.08.2021
Министр Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь во время мероприятий по случаю Дня независимости

Министр Ляшко призвал украинцев не употреблять алкоголь во время мероприятий по случаю Дня независимости

13:05 02.08.2021
Глава Минздрава призвал популяризировать вакцинацию от COVID-19 во время мероприятий ко Дню независимости

Глава Минздрава призвал популяризировать вакцинацию от COVID-19 во время мероприятий ко Дню независимости

12:45 02.08.2021
Англоязычный онлайн-марафон по случаю 30-летия независимости Украины пройдет на ресурсах украинских дипучреждений 24 августа

Англоязычный онлайн-марафон по случаю 30-летия независимости Украины пройдет на ресурсах украинских дипучреждений 24 августа

20:39 27.06.2021
В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

16:17 18.06.2021
Предприниматели смогут свободно использовать разработанную к юбилею независимости Украины символику

Предприниматели смогут свободно использовать разработанную к юбилею независимости Украины символику

10:07 26.05.2021
Украина поздравляет Грузию с Днем независимости

Украина поздравляет Грузию с Днем независимости

15:43 24.05.2021
Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

Минкультуры представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

11:56 09.05.2021
Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

Возложение цветов в парке Вечной Славы в Киеве 9 мая проходит без провокаций

04:03 09.05.2021
Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

Первый министр Шотландии обещает добиться референдума о независимости

06:05 08.05.2021
За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить более 200 полицейских

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о расстрелах на Майдане

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов

В Украине за сутки зафиксировано 265 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая

Зеленский представит план мероприятий к 30-му Дню независимости Украины на полях форума "Украина 30"

ПОСЛЕДНЕЕ

Работа пункта пропуска "Лужанка – Бурегшурань" на украинско-венгерской границе возобновлена

Саммит первых леди и джентльменов должен стать традиционным - Зеленская

Падение дерева на людей во львовском парке могла вызвать молния – чиновница горсовета

Сотрудники ГФС провели обыски в "Киевзеленстрое"

Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ

"Укрзализныця" совместно с Минсоцполитики упростила покупку билетов для лиц с инвалидностью

В ближайшие дни жара спадет по всей Украине, кроме юго-запада

Премия "Национальная легенда Украины" будет учреждена 22 августа - президент

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА