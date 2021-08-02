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10:50 02.08.2021

Виноват ураган. На украинско-венгерской границе приостановлена работа ПП "Лужанка – Бурегшурань"

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Виноват ураган. На украинско-венгерской границе приостановлена работа ПП "Лужанка – Бурегшурань"

Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка – Бурегшурань", что на украинско-венгерской границе, временно прекращены, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Прекращение пропускных операций связано с отсутствием электроснабжения, что вызвано ураганом, который вчера пронесся по Закарпатью. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций", - указывается в сообщении в понедельник.

Теги: #венгрия #украина #граница
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