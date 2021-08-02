События

10:11 02.08.2021

Сводное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в учениях "Дайв-2021"

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Сводное подразделение ВМС ВСУ прибыло в Румынию для участия в учениях "Дайв-2021"

Сводное водолазное подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на борту поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" прибыло на военно-морскую базу Морских сил Румынии Констанца для участия в международных учениях.

"Цель визита - участие в многонациональном противоминном водолазном учении "Дайв – 2021", которое начинается сегодня, 2 августа, с участием представителей Украины, США, Болгарии, Румынии и Грузии", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что всего учения будут состоять из четырех фаз и пройдут в акватории Черного моря в пределах территориальных вод Румынии.

Теги: #учения #румыния #вмс_всу
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