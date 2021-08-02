Ситуация с загрязнением рек в Украине "не хуже, чем в Европе" - Минэкологии

По результатам скрининга главных рек Украины: Днепра, Днестра, Северского Донца, состояние воды в стране не хуже, чем у соседей в Европе, сообщил в воскресном интервью телеканалу "Дом" заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

"Бояться на самом деле пока нечего. Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе… Мы фиксируем, скажем, металлы, но у нас нет фактически ртути в воде, очень хорошо. А в европейских реках есть такая проблема, и они с этим активно борются. Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом ваши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают", - заявил замминистра.

Также Хорев сообщил, что в воде есть следы "ковидных" фармпрепаратов. Употребляемые украинцами таблетки, уколы выводятся из организма и рано или поздно попадают в воду.

При этом он подчеркнул, что "в Европе происходит то же самое, есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые. Даже ведущие страны - Германия и Франция… не достигли хорошего состояния воды".