Белорусскую легкоатлетку Тимановскую охраняют в японском аэропорту - МОК
Член олимпийской сборной Республики Беларусь Кристина Тимановская находится под охраной токийского аэропорта Ханэда, сообщает в микроблоге Твиттер Международный олимпийский комитет (МОК).
"Вечером МОК и оргкомитет поговорили с Тимановской. Она находится с руководством аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета олимпийских игр. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат переговоры с Тимановской, чтобы определить дальнейшие шаги", - сообщили в МОК в восресенье.
Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх Тимановской.
"Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт", - говорилось в сообщении.
Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.