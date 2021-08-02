Белорусскую легкоатлетку Тимановскую охраняют в японском аэропорту - МОК

Член олимпийской сборной Республики Беларусь Кристина Тимановская находится под охраной токийского аэропорта Ханэда, сообщает в микроблоге Твиттер Международный олимпийский комитет (МОК).

"Вечером МОК и оргкомитет поговорили с Тимановской. Она находится с руководством аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета олимпийских игр. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат переговоры с Тимановской, чтобы определить дальнейшие шаги", - сообщили в МОК в восресенье.

Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх Тимановской.

"Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт", - говорилось в сообщении.

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.