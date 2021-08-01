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18:50 01.08.2021

В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

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В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

Противники ограничительных мер против пандемии коронавируса проводят в воскресенье в Берлине несколько акций протеста.
Как сообщают местные газеты, к месту проведения одной из акций были подогнаны водометы, но до их использования не дошло.
Речь идет о площади, на которой установлена Колонна Победы, неподалеку от Бранденбургских ворот, там днем собрались сотни сторонников движения Querdenken 711, площадь оцепила полиция. После нескольких указаний правоохранителей участники акции начали расходиться.
Демонстрация представителей Querdenken 711 не была согласована с властями города из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.
Газета Morgenpost сообщает о том, что уже есть первые задержания, но сколько конкретно человек задержано - не сообщается.

Теги: #коронавирус #ограничения #протесты #германия
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