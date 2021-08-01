События

11:49 01.08.2021

Словакия возобновляет пропуск международных автобусов через ПП "Ужгород – Вишне Немецкое"

1 мин читать
Словакия возобновляет пропуск международных автобусов через ПП "Ужгород – Вишне Немецкое"

С 7:00 (по киевскому времени) 1 августа восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецкое" (с украинской стороны - пункт пропуска "Ужгород"), сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на словацкую сторону.

В то же время словацкая сторона обращает внимание, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры, определенные правительством Словакии. В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (за некоторыми исключениями) подлежат самоизоляции сроком 14 суток. Она может проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях. Самоизоляция прекращается, если за это время у человека не обнаружены симптомы заболевания COVID-19 или если будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Словацкие коллеги также напоминают о необходимости заблаговременной регистрации на правительственном сайте всех путешествующих в возрасте от 12 лет.

Теги: #транспорт #пункт_пропуска #словакия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 01.08.2021
В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

10:29 01.08.2021
Разумков поздравил украинских военнослужащих с Днем воздушных сил Украины

Разумков поздравил украинских военнослужащих с Днем воздушных сил Украины

10:02 01.08.2021
В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

09:11 01.08.2021
В Киевской области и на западе Украины в воскресенье ожидаются грозы

В Киевской области и на западе Украины в воскресенье ожидаются грозы

08:13 01.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

07:58 01.08.2021
С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

06:30 01.08.2021
В Киеве вследствие обвала грунта погиб человек

В Киеве вследствие обвала грунта погиб человек

00:20 01.08.2021
Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены

Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены

22:36 31.07.2021
На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

22:20 31.07.2021
В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, приняты меры для обеспечения его безопасности – пресс-центр

Анталья и другие пострадавшие от лесных пожаров провинции Турции объявлены зонами бедствий

ПОСЛЕДНЕЕ

В Турции удалось взять под контроль распространение более 100 лесных пожаров

Власти Китая тестируют на COVID-19 миллионы человек из-за вспышки болезни, начавшейся с аэропорта Нанкина

Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать нападение на ее представительство в Герате

США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер в Индийском океане

Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн

В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 160 млн человек

В ходе церемонии крещения новой атомной подлодки ВМС США дважды не удалось разбить о ее борт бутылку с шампанским

Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину

Свыше 200 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против "санитарных паспортов" во Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА