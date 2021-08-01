Словакия возобновляет пропуск международных автобусов через ПП "Ужгород – Вишне Немецкое"

С 7:00 (по киевскому времени) 1 августа восстанавливается пропуск международных автобусов, осуществляющих регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, через пункт пропуска "Вишне Немецкое" (с украинской стороны - пункт пропуска "Ужгород"), сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на словацкую сторону.

В то же время словацкая сторона обращает внимание, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные меры, определенные правительством Словакии. В частности, все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (за некоторыми исключениями) подлежат самоизоляции сроком 14 суток. Она может проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях. Самоизоляция прекращается, если за это время у человека не обнаружены симптомы заболевания COVID-19 или если будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Словацкие коллеги также напоминают о необходимости заблаговременной регистрации на правительственном сайте всех путешествующих в возрасте от 12 лет.