Участнику "ДНР" сообщили о подозрении в пытках украинских военных, захваченных в плен под Иловайском

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными гражданину Украины, участнику террористической организации "ДНР", сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей. Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 года жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 года в районе. Иловайска Донецкой области", - указывается в сообщении.

Подозреваемый применял к украинским военнослужащим пытки, которые заключались в систематическом избиении руками, ногами и резиновой дубинкой, а также в продолжительном содержании без надлежащей медицинской помощи и питания.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

В соответствии со статьей 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.