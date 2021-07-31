В Украине за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 510 человек, 15 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 916 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 510 человек, 15 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 30 июля 2021 в Украине зафиксировано 916 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 61, медработников - 43). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, летальных случаев – 15, выздоровели - 510 человек", – сообщил Минздрав Украины в Телеграм.

Днем ранее, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 252 785 человек, выздоровели 2 186 863 человек, летальных случаев - 52 945.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.