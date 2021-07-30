Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

Из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракета-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен отправиться к Международной космической станции (МКС), в пятницу были увезены со стартовой площадки в закрытый цех вертикальной сборки, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

"Для защиты корабля Starliner и ракеты Atlas 5 от ненастной погоды мы увезли их обратно в цех вертикальной сборки", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в NASA, "Starliner и Atlas 5 находятся в безопасности и готовы к выполнению второго тестового орбитального полета корабля компании Boeing".

"На данный момент ближайшая возможность для запуска будет 3 августа в 13:20 по времени Восточного побережья США (20:20 по Киеву)", - напомнили в американском космическом агентстве.

Ранее в NASA сообщили, что второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС, который был запланирован на 30 июля, был отложен из-за инцидента 29 июля с российским модулем "Наука" при стыковке со станцией.

В связи с расследованием происшедшего NASA решило перенести планировавшийся в пятницу старт.

Накануне вечером NASA сообщила о переносе пуска на 3 августа. Как отметили в агентстве, это "даст время экипажу МКС проверить работу новоприбывшего модуля "Наука" "Роскосмоса" с тем, чтобы подготовиться к прибытию Starliner".

Стыковка американского корабля с МКС должна состояться 4 августа.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В начале февраля NASA сообщило, что первый полет новейшего американского космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту к МКС планируется осуществить не ранее сентября.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.