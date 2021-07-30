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20:16 30.07.2021

Украина потеряла около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность – Данилов

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Украина потеряла около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность – Данилов

Украина за последнее время потеряла около 17 тысяч газораспределительных сетей, безосновательно оказавшихся в частной собственности, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"К сожалению, должны констатировать, что за последнее время каким-то удивительным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, которые перешли в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", – сказал он на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

При этом он отметил, что сегмент рынка распределения газа отличается монопольным положением одной группы компаний, собственником которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ, в связи с чем СНБО даст поручение Кабинету министров проверить их деятельность.

"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно касается господина Фирташа, в отношении которого введены персональные санкции. Мы этим вопросом тоже будем заниматься. Решением СНБО дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи, чтобы довести их к действующему законодательству. И самое главное, мы не допустим, чтобы кто-то нас как государство шантажировал и передергивал платежки", – указал Данилов.

Теги: #газ #энергетика
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