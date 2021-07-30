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18:24 30.07.2021

Участники "Рейвах Прайда" под Офисом президента требуют расследовать нападения на ЛГБТ+ и рейды на заведения электронной музыки

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Участники музыкального протеста "Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества, который проходит у здания Офиса президента Украины в пятницу, призывают власти расследовать нападений на представителей сообщества ЛГБТ+ и неправомерные рейды на заведения электронной музыки в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ранее акция была запланирована на 16:00, но была перенесена на полтора часа из-за пикета противников мероприятия. По состоянию на 18:00 у здания Офиса президента (у ворот перед входом на площадь возле Офиса на ул.Банковой в центре Киева) собралось более 70 человек.

Там же установлена сцена, с которой ди-джеи играют электронную музыку, под которую танцуют участники акции. У некоторых из них в руках ЛГБТ+ символика.

Ул.Банковая со стороны улицы Институтской перекрыта шеренгой правоохранителей и автомобилями полиции. Со стороны пл.Ивана Франка, которая соединяется с ул.Банковой лестницей, также дежурит полиция.

Организаторы мероприятия требуют принятие законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о борьбе с проявлениями дискриминации", провести реформы полиции, прокуратуры и судебной системы; немедленно расследовать нападения на участников ЛГБТ+ и феминистских событий, активистов и организации, расследовать рейды правоохранителей на заведения электронной сцены столицы и неправомерные задержания культурных деятелей, создать безопасные и благоприятные условия для развития электронной сцены в Украине.

Ранее полиция задержала двух человек на пересечении улиц Банковой и Институтской, спровоцировавших конфликт с применением слезоточивого газа.

На данный момент противники акции разошлись.

Теги: #музыканты #протест #лгбт
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