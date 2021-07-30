"Укрзализныця" добавляет еще один вечерний рейс в аэропорт "Борисполь"

АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с ростом спроса добавляет еще один рейс из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, дополнительный рейс будет добавлен в вечернее время: из Киева поезд будет отправляться в 22:01, прибыватье в аэропорт "Борисполь" в 22:42.

Обратно поезд будет отправляться в 23:04, а прибывать в Киев в 23:48.

Кроме того, еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать сдвоенный рельсовый автобус Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс.