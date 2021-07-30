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08:16 30.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 51, медработников - 49). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 488 человек, летальных случаев – 14, выздоровели - 504 человека", – сообщил Минздрав Украины в фейсбуке.

Днем ранее, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 251 869 человек, выздоровели 2 186 353 человек, летальных случаев - 52 930.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях. 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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